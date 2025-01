Progetto di riqualificazione dei corsi d’acqua di Cosenza, il Comune attende l’ok dalla Regione

Quando estetica e sicurezza camminano di pari passo. La voglia, cioè, di rendere fruibile un luogo affrancandolo dal degrado. È quanto si è prefissato l'amministrazione locale nel redigere il progetto di riqualificazione dei fiumi cittadini, intercettando un finanziamento ministeriale pari a quasi quattro milioni di euro.

Prevede interventi di mitigazione del rischio idraulico nei bacini del Crati, Busento e Campagnano. Indirizzi di rilancio che risalirebbero al 2010, rispolverati dall'attuale esecutivo targato Franz Caruso. Palazzo dei Bruzi ne aveva anticipato i termini lo scorso mese di ottobre, allorquando il piano prospettico ebbe il via libera della giunta.

Il Municipio attende adesso l’okay della Regione, che non dovrebbe tardare ad arrivare, poiché il Comune conta di espletare la gara a stretto giro disposta per potere dare avvio ai lavori tra la primavera e l’estate prossimi, non fosse altro perché le temperature miti permettono determinati tipi di operazioni, al riparo da eventuali piene.

Nel corpo degli interventi da effettuare figura anche la realizzazione della passerella di via Oberdan, distrutta da un incendio qualche anno addietro, nonché la sistemazione dell'altro ponte presente su via Bendicenti, attraverso il quale è facile raggiungere l'area nei pressi dei BocsArt. Cavalcavia attualmente transennato in quanto rovinato in diversi punti e non transitabile. Le opere più importanti, però, riguardano il completo rifacimento delle sponde dei corsi d'acqua.