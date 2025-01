Cosenza, la Villa vecchia pronta a rifarsi il look

Una nuova veste attende la Villa vecchia nel centro storico. Che già se restasse così conserverebbe il suo fascino, meta prediletta per quanti intendono trascorre qualche ora di relax lontano dal rumore dei clacson e dal caldo torrido quando le temperature picchiano.

Un restyling, però, era necessario, proprio per offrire a cittadini e visitatori un ambiente ancora più accogliente, rendendo questo luogo meraviglioso fruibile anche per eventi culturali.

I lavori di riqualificazione attivati dal Comune nell’ambito dei Cis, i Contratti istituzionali di sviluppo, sembrano procedere celermente, seguendo la tabella di marcia iniziata nei mesci scorsi in occasione dell’apertura del cantiere, il cui progetto, appunto, rientra nell’elenco dei Cis.

Itinerari grazie ai quali molte opere di riqualificazione sono state possibili, come rimarca sovente il consigliere comunale delegato agli stessi Contratti di sviluppo e ad Agenda Urbana, Francesco Alimena, che, rispetto agli interventi di riammodernamento avviati nella Villa vecchia, auspica, dal giorno dell’inaugurazione in poi, una collaborazione tra l’esecutivo targato Caruso e l’Orto botanico dell’Unical, «magari prevedendo – afferma Alimena – visite guidate e iniziative di carattere ambientale».