Impianti pubblicitari abusivi, il Comune di Corigliano Rossano non riscuote un euro

«Tutti gli impianti pubblicitari sul territorio sono da ritenere abusivi, gestiti in maniera illegale e illegittima, senza alcun controllo da parte dell’amministrazione comunale».

Lo sostiene il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, su iniziativa del consigliere comunale Guglielmo Caputo che in una nota denuncia «il mancato pagamento dei tributi da parte dei “presunti titolari” degli impianti pubblicitari». Un fenomeno che, secondo Fratelli d’Italia, ha assunto proporzioni allarmanti che determinerebbe pesanti ammanchi verso le casse comunali. «È inconcepibile – afferma Caputo – che tali violazioni rimangano nell’indifferenza di chi dovrebbe vigilare». Per questo motivo chiede «l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria per ripristinare la legalità mentre ha annunciato la presentazione di un’interrogazione in Consiglio comunale per far luce su una situazione che definisce delicata e gravissima».