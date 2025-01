Neonata rapita a Cosenza, visita medico-psichiatrica su Rosa Vespa

Il marito ingannato. Omogo Chiedebere Moses, 47 anni, quando la polizia ha fatto irruzione nella casa di Castrolibero che divideva con la moglie, Rosa Vespa, s’è reso conto che la creaturina coricata in culla non era un maschietto ma una bambina. «Dov’è Ansel?»: ha chiesto alla compagna di vita e agli stessi investigatori. La moglie è scoppiata in lacrime senza riuscire a offrire una risposta. Il nigeriano ha descritto al gip, Claudia Pingitore, tutto il suo disagio, l’incredulità, l’ansia rispetto a quanto accaduto nella sua esistenza negli ultimi nove mesi. Il magistrato gli ha creduto, così come il pm Antonio Tridico. D’altronde, gli avvocati Teresa Gallucci e Gianluca Garritano, legali della coppia, hanno fatto notare come le circostanze indicate da Moses coincidessero plasticamente con quanto confessato poco prima dalla consorte.

Ma cosa ha detto la cinquantunenne? «Ho ideato tutto io, mi sono trovata in un vortice da cui non sono riuscita a uscire». La ragione»? «Il desiderio di maternità». Poi la giustificazione dettata a verbale tra le lacrime: Non volevo fare male a nessuno, la bimba non ha corso rischi e...neanche io sapevo cosa stessi facendo». Che Rosa Vespa fosse parecchio determinata ma pure altrettanto confusa è svelato dalla dinamica degli accadimenti e dalle testimonianze assemblate dai poliziotti guidati Gabriele Presti e Claudio Sole. Rosa ha impegnato una conoscente per preparare dolcini, acquistare confetti per festeggiare il ritorno a casa di “Ansel” un bimbo mai nato. S’è finta puericultrice, ha rapito una neonata, l’ha vestita da maschietto.... poi tutto è crollato con l’irruzione degli uomini del questore Giuseppe Cannizzaro.