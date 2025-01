Ospedale di Castrovillari, l’Asp invia i rinforzi nell’Unità di chirurgia

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ma anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sarebbero intenzionati ad effettuare un vero e proprio giro di vite per l'ospedale di Castrovillari, valutandone la produttività, l'attività prevista per ogni singola unità operativa e la qualità dei servizi proposti dai medici.

Su queste basi, che sono il frutto di recenti dichiarazioni dei dirigenti Asp, sarebbe stata sbloccata l'attività Chirurgica dell'ospedale spoke: il direttore generale Antonello Graziano, infatti, ha messo insieme, e questo in attesa che si concretizzi il concorso e il primariato della Chirurgia, due importanti professionisti degli spoke di Rossano e Paola.

Tutto per gestire direttamente le emergenze che si svilupperanno o meno in quella che è l'Unità operativa più importante dell'ospedale “Pasquale Ferrari” di Castrovillari.

A Cosenza sarebbe stata decretata questa particolare sinergia che, in maniera del tutto emergenziale, andrà a rivitalizzare il settore cardine per la sanità del Pollino. L'obiettivo sarebbe sostanzialmente anche legato alla necessità di rinnovare le fondamenta di un comparto che presenta molteplici emergenze. Molte sono dettate dal funzionamento delle Unità operative.

I dirigenti cosentini starebbero valutando, tra l'altro, il rilancio definitivo del presidio del Pollino, per generare un diverso approccio tra medici e pazienti, molti dei quali sono spesso spinti verso altri ospedali per ricercare quelle cure che sono necessarie alla loro aspettativa di salute.