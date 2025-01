Ospedale di Rogliano, parte il restyling ma restano ancora i dubbi

Ospedale “Santa Barbara” chiuso “per lavori strutturali” dal primo febbraio fino giugno del prossimo anno. È questo l’esito di un incontro tenuto venerdì mattina tra i vertici dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, direttore generale Vitaliano De Salazar, affiancato dal direttore sanitario Pino Pasqua, e il sindaco di Rogliano, Giovanni Altomare. Il personale sarà “temporaneamente” trasferito ai presidi della città capoluogo. Nel frattempo, dovrebbero essere attivati diversi ambulatori per fare fronte alle esigenze dell’utenza.

È stato segnato il percorso successivo alla fine dei lavori, secondo cui nei tre piani dello stabilimento ristrutturato dovrebbero trovare posto un reparto di Medicina generale, un reparto Hospice e l’ospedale di comunità. Il sindaco Altomare si è riservato di esprimere, “più puntualmente”, le sue valutazioni all’esito di interlocuzioni tuttora in corso, le cui conclusioni dovrebbero essere formalizzate in un decreto commissariale (Dca), destinato a vincolare l’Azienda ospedaliera e l’Asp alle scelte che saranno dettagliate. Della chiusura, sia pure temporanea, del presidio ospedaliero c’erano state avvisaglie nei giorni scorsi. Avevano protestato, con note pubblicate sui social, alcuni dializzati, che avevano minacciato “azioni clamorose”, non esclusa l’occupazione dell’ospedale.