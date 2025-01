Cos'è la gravidanza isterica, una condizione psicologica rara: è davvero il caso di Rosa Vespa?

Il caso della neonata rapita a Cosenza è sotto i riflettori ormai da giorni. Per fortuna la vicenda si è conclusa con un lieto fine e sul banco degli imputati è finita Rosa Vespa, autrice del rapimento della piccola Sofia. Psicologi e specialisti hanno avanzato l'ipotesi della gravidanza isterica, che ha portato la donna a un gesto così folle e inquietante.

Cos'è la gravidanza isterica

La gravidanza isterica, nota anche come pseudociesi, è una condizione psicologica rara in cui una donna crede di essere incinta, manifestando persino alcuni sintomi fisici e ormonali tipici della gravidanza, senza che vi sia un effettivo concepimento o la presenza di un feto. Questo fenomeno, noto da secoli, rimane un mistero parziale per la medicina, ma è generalmente associato a fattori psicologici, emotivi e ormonali che agiscono in sinergia.

I sintomi della gravidanza isterica

Una delle caratteristiche principali della gravidanza isterica è che il corpo "mima" i cambiamenti tipici di una gravidanza reale. Tra i sintomi più comuni si riscontrano: