Gravissimo incidente a Paola: 34enne in rianimazione dopo un violento schianto in moto contro un palo della luce

Un gravissimo incidente autonomo è avvenuto all'alba di questa mattina in località Tenimento a Paola. Un 34enne a bordo di una moto per cause in corso di accertamento è sbandato andando ad impattare contro un palo della luce. L'uomo è stato soccorso dalla Pet medicalizzata del 118 di Paola (medico Gianni Idone, infermiere Robertino Serpa, autista soccorritore Federico Citino) e portato in nosocomio. Considerate le gravi ferite riportate è stato trasferito in elisoccorso dell'Annunziata di Cosenza dove si trova adesso in rianimazione.