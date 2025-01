Cosenza, bollette gas e luce: salasso per le imprese. Previsioni negative e consumi a rischio

La proiezione su questo 2025 appena cominciato è priva di coordinate certe ma l’alba del nuovo anno è già sorta in mezzo a nuove paure che rischiano di generare tensioni sia nel mondo delle piccole e medie imprese sia in quello delle famiglie più deboli. Le quotazioni di luce e gas al rialzo spingono in alto il prezzo dei carburanti alla colonnina e di conseguenza tutto il paniere, prodotti alimentari inclusi. L’allarme è stato lanciato dalle varie organizzazioni di categoria. L’ultima, in ordine di tempo, è stata la Cgia ad affacciarsi sull’attuale scenario di crisi mettendo in guardia sui possibili effetti dei rincari dei beni energetici. Del resto, l’arrogante e indisciplinato percorso dell’inflazione negli ultimi anni è stato descritto da una trama che aveva riportato alla luce le pietre di quel passato di dolore e di affanni del biennio di pandemia. L’illusione della ripresa era stata spazzata via dai rincari che avevano frenato i consumi e piegato le famiglie verso un destino di sofferenza. Nel cono d’ombra erano rimaste imprigionate le poche certezze economiche ed occupazionali e la povertà aveva cominciato a scorticare, inesorabilmente, anche i ceti sociali privilegiati. E così è cresciuto l’indebitamento domestico, con un potere d’acquisto ridotto dai rincari dei prodotti energetici (luce e gas) e dal costo del denaro che aveva raggiunto indici stellari. Adesso, si vivono quelle stesse preoccupazioni.