Giallo a Cosenza, un bimbo di tre anni ricoverato in ospedale: rinvenute tracce di maltrattamenti

Quello più grave è il bambino di tre anni e mezzo che è stato ricoverato all’Annunziata dei Cosenza nella notte di sabato scorso. Mentre il fratellino più piccolo a dicembre - appena un mese fa - è stato portato in Ospedale a Paola per essere poi ingessato e dimesso a causa di una non chiara caduta. Il piccolo di tre anni e mezzo è finito in rianimazione nel capoluogo di Provincia a causa di una grave infiammazione ai testicoli. Il caso è al vaglio degli inquirenti che si stanno muovendo con discrezione scavando anche nel passato della famiglia. I Carabinieri del comando provinciale di Cosenza non escludono nulla. Il bambino in ogni caso non sarebbe in pericolo di vita. Il piccolo è stato portato dalla mamma all’Ospedale di Paola. Da quanto si è appreso si sarebbe riferito ai medici di una caduta, negando quindi eventuali violenze. Il bambino è stato riscontrato dai sanitari che aveva traumi ai testicoli e al volto. E considerato che non sembravano attinenti a un evento accidentale i sanitari del Pronto Soccorso avrebbero avvertito le forze dell’ordine. Considerato il quadro clinico i sanitari del “San Francesco” hanno optato per il trasferimento a Cosenza. Poi è venuta anche a galla la storia del fratellino che si era recato poco tempo prima in Ospedale. Ed è anche per tale motivo che si è deciso di approfondire il caso.

A riguardo di maltrattamenti il precedente a Paola è quello di un pastore di 52 anni che avrebbe tenuto quasi in ostaggio - nel 2023 - la famiglia. Un padre padrone, sadico e violento e che è stato recentemente condannato a nove annidi carcere dal Tribunale di Paola. In Italia secondo uno studio presentato qualche giorno fa risultano nove minorenni ogni 1000 in carico ai servizi sociali perché vittime di maltrattamento.