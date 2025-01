Trebisacce, evento formativo su rischio sismico e tsunami al Polo Aletti

Il Polo Tecnico Professionale Aletti-Trebisacce, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Sezione Irpinia, ha organizzato l’evento formativo rivolto agli studenti “RICORDO_CONOSCO_RIDUCO - Il ruolo della memoria storica e della conoscenza scientifica nella percezione del rischio sismico e tsunami”.

L'incontro si terrà il 31 gennaio 2025 e si pone l’obiettivo di sensibilizzare e formare i giovani con riferimento ai rischi legati ai fenomeni sismici e tsunami, utilizzando due strumenti fondamentali: la memoria storica e la conoscenza scientifica.

L’Ing. Alfonso Costanza, Dirigente del Polo Tecnico Professionale Aletti-Trebisacce, ha reso possibile l'organizzazione di questo percorso formativo, con il suo noto impegno nel fornire agli studenti una preparazione solida e completa in ambito tecnico-scientifico, sempre orientato alla sicurezza ed alla prevenzione dei rischi naturali.

Sede dell’incontro il Polo Tecnico Professionale Aletti-Filangieri, a Trebisacce, una realtà che da sempre si distingue per l’impegno nella formazione di tecnici altamente qualificati, con particolare attenzione alla sicurezza ed alla consapevolezza riguardo ai rischi naturali.