Carcere di Corigliano Rossano, arrivano i rinforzi: in servizio altri nove agenti

In arrivo nuovi agenti della polizia penitenziaria per il carcere di Rossano. Una iniezione di forze quanto mai necessarie per il penitenziario cittadino alle prese da tempo con una serie di criticità, alcune delle quali legate proprio alla carenza di organico che rende difficoltoso mantenere i livelli di sicurezza all’interno del penitenziario, alle prese molto spesso con disordini e aggressioni da parte dei detenuti, la cui violenza non poche volte si è scaricata su glia genti di turno. Ad annunciare l’arrivo dei rinforzi è il senatore di Fdi Ernesto Rapani e il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove. Per come si apprende, grazie alla conclusione del 184° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1.327 nuovi agenti saranno presto operativi nei vari istituti italiani, di cui una quota significativa destinata alla Calabria. Nello specifico, alla Casa di Reclusione di Corigliano Rossano saranno assegnati 9 nuovi agenti, mentre, complessivamente per ciò che attiene alla calabria, 4 rinforzeranno l’organico di Crotone e altri 3 entreranno in servizio a Castrovillari. Questi numeri rappresentano una boccata d’ossigeno per il personale penitenziario, da anni alle prese con carenze strutturali e carichi di lavoro insostenibili.