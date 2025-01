Cosenza: treni cancellati, viaggiatori infuriati

Stazione ferroviaria di Vaglio Lise tra treni soppressi e scarsa sicurezza per viaggiatori e personale. Due criticità che vanno di pari passo e si muovono sullo stesso... binario.

Quello dei convogli cancellati all’improvviso, a volte senza una valida giustificazione, è un problema quasi quotriall’ordine del giorno. Che colpisce i pendolari ma anche i clienti di Trenitalia dirette verso destinazioni più lontane. Negli ultimi tempi è diventata quasi un’abitudine arrivare a Vaglio Lise e trovare scritto sui tabelloni luminosi che il Regionale 5589 proveniente da Sapri delle 7,13 era stato soppresso. Fermato a Paola, sia pure avesse solo 5 minuti di ritardo. Automaticamente, dallo scalo bruzio non sarebbe partito il 5394 diretto a Paola previsto alle ore 7,23. Il prossimo treno per Paola è fissato alle 9,23. In questi casi scatta il piano B con bus sostitutivi che spesso arrivano dalla costa tirrenica. Il convoglio proveniente da Sapri sarebbe arrivato alle 7,18, in tempo per consentire la partenza del “gemello” destinato nella città del Santo. Perché viene fermato spesso e volentieri a Paola e non prosegue la corsa arrecando disagi agli utenti? Non c’era motivo di sopprimerlo. È quanto si chiedono le decine di viaggiatori che colti alla sprovvista diverse mattine hanno dovuto attendere il pullman o arrangiarsi. Ovviamente, c’è chi ha perso coincidenze con “Frecce” ed altri convogli ad Alta Velocità.