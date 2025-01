Poliambulatorio di Cassano, il laboratorio di analisi è chiuso da una settimana

Da oltre sette giorni il Laboratorio Analisi del Poliambulatorio di Cassano Ionio è inattivo, privando migliaia di cittadini di un servizio essenziale per la salute pubblica. Un’interruzione che colpisce non solo gli abitanti di Cassano ma tutto il comprensorio della Sibaritide. L’associazione Articolo Ventuno ha lanciato un appello accorato alle istituzioni, chiedendo non solo la risoluzione immediata del guasto ma anche un’indagine per chiarire eventuali responsabilità. Si teme che dietro questa situazione possano celarsi non solo negligenza ma anche decisioni strategiche mirate a ridimensionare l’importanza della struttura. Il motivo del blocco sarebbe un problema tecnico legato al malfunzionamento di un server, almeno stando alle indiscrezioni raccolte in alcuni ambienti.