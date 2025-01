Rassegna stampa 29-01-2025 edizioni Calabria

In arrivo a Catanzaro la nuova Agenda urbana: ci sono pure Masciari e Aula rossa Aumenti ai rettori, anche la Magna Graecia di Catanzaro “bussa” al ministero Inchiesta sul carcere “Ugo Caridi” di Catanzaro: tra i testi anche l’attuale direttrice Braccio di ferro sul candidato di Lamezia Terme: lo scontro potrebbe essere a sei Bonifica dell’ex area industriale di Crotone: avanti tutta sui rifiuti non pericolosi Violenza sessuale sulla compagna, inflitti dal Tribunale di Vibo 7 anni e 8 mesi a un 42enne. Maltrattamenti anche sui figli minori della donna

Calabria “maglia nera” nei redditi disponibili: a Cosenza il Pil pro-capite più povero d’Italia

Cosenza: treni cancellati, viaggiatori infuriati

Indagine “Lockdown” sullo spaccio di droga a Cosenza e nell’hinterland, chiesto il giudizio per sessantuno indagati

Rende, approvato il bilancio dell’Unical: 600 posti letto per i fuori sede

Carcere di Corigliano Rossano, arrivano i rinforzi: in servizio altri nove agenti

Poliambulatorio di Cassano, il laboratorio di analisi è chiuso da una settimana

Università Mediterranea di Reggio Calabria, la facoltà di Medicina diventa sempre più concreta

Scilla, danneggiata dai marosi la scogliera di Monacena

La sofferenza dell’ospedale di Polistena aggravata da guardie mediche e “118”

Rischia il processo l’imprenditore “amico” dei clan della Locride