Bisignano, nonna Maria Sangermano spegne 105 candeline: festa con 9 nipoti e 14 pronipoti

Festa grande per nonna Maria Sangermano nata a Bisignano il 28 gennaio di 105 anni fa. Abbracciata dall’affetto dei suoi tre figli, nove nipoti e quattordici pronipoti, nonna Maria ha spento le candeline che segnano il trascorrere del tempo. Affetto, vicinanza, amore ha espresso l’intera città ad una nonnina dal grande cuore, una vita vissuta e dedicata alla famiglia ma con uno sguardo sempre attento ai bisogni di chi gli sta vicino, con altruismo e generosità. Ancora oggi, per fortuna autonoma e attenta, gentile e sorridente accoglie le tante persone che gli fanno visita, esempio di amore e generosità.

In un messaggio la famiglia ringrazia tutti coloro che espressamente si sono resi partecipi di tale evento esprimendo gentilezza e attenzione. Dal canto suo, il sindaco Francesco Fucile ha fatto visita alla signora Maria, «nonnina di 105 anni, simpaticissima e solare, che mi accoglie sempre con tanto affetto e gioia. Come ogni anno esprimo gli auguri gioiosi e sinceri alla nonnina più bella e simpatica che conosco e alla quale mi lega un affetto particolare». Esempio di saggezza e di vita, nonna Maria ha attraversato momenti storici non facili crescendo la sua famiglia con amore e sacrificio. Per i bisignanesi e non solo resta modello di valori e tradizioni da preservare e trasmettere alle nuove generazioni.