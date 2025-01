Cosenza, comitato Prendocasa: "Basta immobilismo. Costanzo e Buffone si dimettano"

"Ormai da troppo tempo denunciamo pubblicamente la gravissima mancanza di azioni concrete da parte dell'amministrazione comunale di Cosenza in merito alla questione abitativa, una situazione drammatica che sta mettendo a dura prova centinaia di famiglie cosentine. Nonostante le numerose sollecitazioni, i continui incontri interlocutori rivelatisi inutili e le mobilitazioni da noi messe in campo, l'amministrazione guidata da Franz Caruso non ha mai aperto un tavolo di confronto né ha dimostrato la volontà politica di affrontare seriamente le problematiche legate al diritto all'abitare. Registriamo quindi un totale disinteresse verso i bisogni reali della cittadinanza. Ci troviamo di fronte a una giunta comunale che alza le spalle di fronte a qualsiasi richiesta avanzata. Viene spontaneo chiedersi: ma cosa ci state a fare a Palazzo dei Bruzi?".

E' quanto si legge in una nota diffusa dal comitato Prendocasa.

Chieste le dimissioni di Costanzo e Buffone