Tragedia a Trebisacce, neonato (parto prematuro in casa) muore in ospedale a Corigliano Rossano

Una storia drammatica, una tragedia che ha colpito un'intera famiglia, passata dalla gioia della nascita alla disperazione della perdita. Una morte che ha scosso l'intera comunità di Trebisacce e sulla quale si chiede che venga fatta piena chiarezza. Dalle prime notizie che sono trapelate sul caso, non ci sarebbero elementi evidenti che inducano a pensare a un caso di mala sanità . Sul caso stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Cassano , diretta dal Capitano Michele Ornelli , con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari , diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio .

Sarà l'autopsia a fare luce sulla morte di un neonato di Trebisacce , sopraggiunta dopo un parto prematuro avvenuto in casa e la successiva corsa al Pronto soccorso dell'ospedale “ Guido Compagna ” di Corigliano , dove poi il piccolo è deceduto.

Il magistrato di turno ha quindi posto sotto sequestro la salma del neonato, proprio per consentire di condurre tutti gli esami del caso. Pare che il neonato abbia accusato dei problemi respiratori e i genitori, giustamente allarmati e preoccupati, lo hanno portato immediatamente al pronto soccorso del nosocomio ausonico. Qui però il neonato, dopo essere stato visitato e curato, è deceduto. I genitori, distrutti dal dolore, chiedono ora di capire come mai il cuoricino del loro piccolo abbia smesso di battere. La salma del neonato si trova ora nell’obitorio dell'ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano, in attesa delle ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Nelle prossime ore dovrebbero essere nominati i periti e si dovrebbe procedere con l’esame autoptico sul corpicino del piccolo. Resta tutto il dolore e lo sgomento per una piccola vita che ha cessato di esistere e la tragedia che ha colpito una famiglia.