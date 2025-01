Cosenza, al via il cantiere del “Monaco”. La preside: «Nuovi grandi spazi»

Il giorno del cantiere. È previsto per stamattina il via al mega intervento edilizio destinato a cambiare il volto delle storiche officine dell’Istituto tecnico industriale “Antonio Monaco”. Una delle scuole simbolo dell’area urbana, che proprio nei suoi laboratori ha uno dei punti di forza per l’offerta didattica destinata alle sue studentesse e ai suoi studenti. I lavori saranno finanziati grazie ai fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, spesi in una programmazione di largo respiro curata dall’amministrazione provinciale. Stamattina per il taglio del nastro sarà sul cantiere la presidente di Piazza 15 Marzo Rosaria Succurro. Il maxi intervento che interesserà l’Itis è il quarantesimo cantiere dedicato alle scuole cominciato durante la sua gestione provinciale e pagati dal Pnrr, undici dei quali sono già stati completati.

Entriamo nel cantiere

Grazie a uno stanziamento pari a 13,3 milioni di euro saranno rifatte le officine che accolgono i laboratori dell’importante istituto cittadino. Dopo la demolizione delle attuali, si procederà con la ricostruzione che sarà realizzata utilizzando materiali di ultima generazione e realizzando un intervento pure urbanistico che riqualificherà anche l’ambiente circostante. Nelle scorse settimane sono state svolte tutte le procedure amministrative e burocratiche del caso: ok alla procedura di gara e individuato l’operatore e tutto il resto. Rimaneva da aprire fisicamente il cantiere col via all’abbattimento della vecchia struttura.