A guidare il Pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza sarà Roberto Ricchio. Montaltese, il neo primario dalla prossima settimana prenderà ufficialmente la dirigenza del reparto e tale notizia ha risuonano con emozione e soddisfazione su tutto Ricchio nuovo primario del Pronto soccorso di Cosenza, il sindaco Faragalli: “Una grande professionalità montaltese”il territorio e tra i cittadini di Montalto Uffugo. Nomina che è stata accolta con grande entusiasmo e fierezza anche parte del sindaco Biagio Faragalli e di tutta la sua squadra di governo. “La nomina a nuovo primario del Ps di Cosenza del dottore Roberto Ricchio è una notizia importante non solo per tutta la comunità comunale ma anche regionale – commenta il primo cittadino - Il Pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata è il più grande di tutta la Calabria e il fatto che a dirigerlo sarà un nostro concittadino ci inorgoglisce. Io, in qualità di sindaco e in rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale – aggiunge Biagio Faragalli - sono fiero della scelta operata dalla direzione regionale dell’ospedale che ha voluto un uomo dinamico e di esperienza ma soprattutto un uomo che vive la società civile quotidianamente e che opera già da tempo con elevate competenze nel reparto di Geriatria e nella medicina d’urgenza. La sanità è fatta di strutture ma anche esoprattutto di persone e il dottore Ricchio è persona fortemente motivata per poter dirigere al meglio un reparto tanto delicato ed importantissimo per sanità locale quanto il pronto soccorso. Sono fiero come cittadino, e come sindaco, che un montaltese doc possa guidarlo. Al neo primario Roberto Ricchio – conclude il primo cittadino – vanno le mie congratulazione e quelle di tutta l’Amministrazione comunale che rappresento e gli auguri per un lungo e proficuo lavoro”