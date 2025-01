“Situazione sociale e sanitaria drammatica a Cosenza”, la denuncia di Belmonte dell'associazione 'La Pira'

La città di Cosenza si trova in una situazione di grave emergenza sociale e sanitaria. A denunciarlo è Antonio Belmonte, presidente dell’associazione “Giorgio La Pira” e direttore dell’Osservatorio sulle nuove povertà della Calabria, che in una lettera aperta evidenzia le difficoltà che i cittadini più fragili affrontano ogni giorno.

Secondo Belmonte, molte persone, in particolare anziani e famiglie in difficoltà economica, non riescono ad accedere ai servizi sanitari essenziali. Il pronto soccorso di Cosenza è in sofferenza, e le richieste di aiuto aumentano quotidianamente. Nonostante l’impegno delle istituzioni, la sanità pubblica presenta ancora lacune e inefficienze che colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

Il volontariato, sia religioso che laico, è sempre in prima linea per sostenere chi ha bisogno, ma non basta. Belmonte sottolinea l’urgenza di un piano concreto che coinvolga istituzioni pubbliche, enti locali, sindacati e associazioni del terzo settore per garantire un riequilibrio sociale, partendo proprio dalla sanità.