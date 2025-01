Unical, parte un percorso di studi internazionali

Un ateneo aperto al mondo. È l’idea del rettore Nicola Leone che dal momento del suo insediamento ha puntato sulla internazionalizzazione dell’Unical. Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli studenti stranieri e si sono moltiplicati i rapporti di collaborazione e ricerca con sedi accademiche europee e americane. Arcavacata è oggi sempre più un “modello” da emulare in Italia anche perchè dimostra come dal profondo sud possano essere proposte esperienze e programmi d’avanguardia e, soprattutto, come in Calabria possa funzionare una vera e propria fucina di talenti in ogni ambito di studio. Ne sono prova i riconoscimenti ottenuti nelle classifiche nazionali e internazionali ed i ruoli assunti in campo planetario da docenti formatisi nel Campus. Proprio con l’approvazione dell’ultimo bilancio, peraltro, è stata prevista una implementazione dei fondi destinati ai progetti Erasmus: il dato non ha solo valore economico ma va letto in una chiave strategica precisa adottata dal management del Campus.