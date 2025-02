I fratellini maltrattati di Paola: convalidato il divieto di avvicinamento per mamma e nonna

È stato convalidato il divieto di avvicinamento per la mamma e la nonna dei bambini di 2 e 4 anni ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, per presunti maltrattamenti. Prima il Gip del Tribunale di Paola e poi quello di Cosenza si sono espressi, rispettivamente, nei confronti della nonna e della mamma. Per quest’ultima la decisione è stata presa a Cosenza perché è qui che le hanno notificato il provvedimento di allontanamento. Le due donne, secondo quanto riferito dalla loro legale, l'avvocata Francesca Cribari, hanno risposto alle domande del giudice. Il Gip ha anche sospeso la responsabilità genitoriale per entrambi i genitori mentre, secondo quanto si è appreso, è stato indagato anche il convivente della mamma dei bambini. «Ci sarà l’udienza il 13 febbraio - ha poi spiegato la legale - al tribunale dei minori di Catanzaro» che dovrà decidere sull'affidamento dei minori. Secondo quanto riferito dall’ospedale, il decorso clinico dei bambini procede regolarmente