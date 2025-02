Scuole in cantiere a Corigliano Rossano, Stasi: “Ci siamo”

Accelerazione in tema di edilizia scolastica a Corigliano Rossano, dove su molti plessi si sta intervenendo con numerosi cantieri aperti. Per quanto riguarda l’asilo nido comunale di località Frasso è ormai terminata la realizzazione delle pareti in legno e si sta iniziando la realizzazione della copertura. Secondo la progettualità seguita sarà uno degli edifici più all’avanguardia dell'intero territorio, che dovrebbe essere terminato entro il prossimo mese di luglio. Facendo i conti con l’inclemenza del meteo nelle finestre di bel tempo in questi ultimi giorni si è anche intervenuti sulle coperture di alcuni plessi, soprattutto laddove ci sono superfici senza pendenza, come ad esempio alla Tieri, mentre a seguire i lavori inizieranno alla Montessori.

A Matassa si sta procedendo alla riparazione e impermeabilizzazione della copertura e nei prossimi giorni si procederà anche alla Levi. Infine nei prossimi mesi saranno riconsegnati alla comunità due plessi storici dopo lavori di messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico. Per quanto riguarda via Torino, una scuola rimasta chiusa a lungo, si sta procedendo a metterla in sicurezza e a allinearla a standard energetici e di comfort moderni. Sarà restituita e pronta la comunità entro l’estate. «Siamo una città con 72 plessi scolastici, alcuni dei quali ancora in edifici privati, altri nati per fare altro, molti in attesa di ammodernamento». Questo il commento del sindaco Flavio Stasi che sottolinea come si sia partiti da situazioni non semplici, con particolare riferimento ad alcune scuole rurali, «che però per il nostro territorio sono fondamentali e simbolo di crescita ed emancipazione».