Tanto calore per i fratellini di Paola ricoverati a Cosenza per presunti maltrattamenti e in attesa di una famiglia

I fratellini ricoverati all’Annunziata per presunti maltrattamenti dovranno essere a breve affidati. Non è chiaro ancora a chi in quanto si attende la determina del Gip del Tribunale di Paola. Provvisoriamente la loro responsabilità è del dirigente del reparto di Chirurgia pediatrica. Ma chiaramente una volta usciti dall’ospedale di Cosenza occorrerà individuare una figura idonea a seguirli. Al momento sono escluse la mamma e la nonna. Non è chiaro ancora il ruolo del padre che si è allontanato dalla madre dei bambini da almeno un anno. In ospedale, come hanno riferito i sanitari, nessuno lo ha mai visto.

Il monitoraggio dei due piccoli di due e tre anni e mezzo attualmente è stato affidato 24 ore su 24 agli operatori del servizio sociale del Comune di Paola che ai alternano in continuità all’Annunziata. L’affidamento successivo dipenderà in ogni caso dal giudice. Tutto naturalmente sarà legato anche ai risvolti dell’indagine e in particolare su quanto deciderà il Gip sul provvedimento di urgenza di allontanamento adottato dalla locale Procura. Il giudice dovrebbe determinarsi già questa mattina e contestualmente dovrebbe quindi sentire anche la mamma e la nonna dei due piccoli.

L’associazione Onco Med nel frattempo comunica di aver fatto il pieno di solidarietà tra giocattoli, indumenti intimi e vestitini e ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa a favore dei bambini.