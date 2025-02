Tentano di rapinare un bar a Rossano ma vengono scoperti da un finanziere che chiama i rinforzi e li fa fermare

Tentata rapina in pieno giorno a Rossano, sventata grazie alla professionalità e intuizione di un agente della guardia di finanza, che anche se fuori servizio è intervenuto per sventare il piano criminale. Due ragazzi incappucciati hanno fatto irruzione in un bar dello di Rossano, in località Petra, armati di una pistola, poi risultata essere un arma giocattolo, intimando al personale di farsi consegnare dei soldi. Il finanziere è subito intervenuto chiamando a rinforzo i colleghi. I due giovani sono stati bloccati e posti in stato di fermo.