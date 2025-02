Colpi di pistola contro un commerciante di sigarette elettroniche a Cosenza, è ricoverato all'Annunziata

Indagini sono in corso su una sparatoria avvenuta verso l’ora di pranzo in pieno centro a Cosenza. Il proprietario di un negozio è stato ferito sulla porta della sua attività commerciale. L’uomo è stato trasportato in ospedale per una ferita da arma da fuoco al braccio sinistro. Secondo quanto è stato riferito dal ferito, un uomo e una donna sono giunti all’ingresso del suo negozio (rivendita di sigarette elettroniche) e l’uomo ha preso una pistola colpendo il proprietario del negozio al braccio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e poi i colleghi della Mobile che hanno avviato le indagini. La vittima, originaria di Torano (in provincia di Cosenza) è stata sentita dagli investigatori, ma - da quanto è emerso - al momento non avrebbe fornito motivazioni sul perchè del gesto. Il ferito ha solo detto alle forze dell’ordine di aver discusso ieri con una donna. Poi, questa mattina la donna - è sempre il racconto del ferito - si è presentata al negozio con un uomo che, a un certo avrebbe preso una pistola sparando un solo colpo che ha ferito l’uomo.