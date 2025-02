Emergenza abitativa a Cosenza, occupata la sede dell'Aterp. Prendocasa: "Esigiamo risposte"

I manifestanti chiedono un incontro urgente con l’ assessora regionale Caracciolo e con la commissaria dell’ATERP Iannini , per ottenere risposte precise e soluzioni tangibili. La richiesta è chiara: basta con le promesse, servono piani concreti per risolvere la crisi abitativa.

La mobilitazione prosegue e non si fermerà finché non arriveranno risposte concrete. Con questa determinazione, un gruppo di manifestanti ha occupato simbolicamente, come rende noto il Comitato Prendocasa la sede dell’ ATERP di Cosenza , denunciando il completo fallimento dell’ente e della Regione Calabria nell’affrontare l’emergenza abitativa che colpisce migliaia di famiglie calabresi.

Una richiesta di azioni concrete

La protesta solleva un interrogativo cruciale: l’ATERP e la Regione Calabria sono al servizio dei cittadini o ostaggio di logiche politiche e burocratiche? I manifestanti esigono azioni reali, a partire da piani di recupero e dalla costruzione di nuovi alloggi pubblici: "La lotta non si fermerà finché non saranno messe in campo soluzioni efficaci per garantire il diritto a un’abitazione dignitosa".