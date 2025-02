Incidente sul lavoro a Caloveto, operaio in ospedale

Grave incidente sul lavoro ieri mattina nella Valle del Trionto nel territorio afferente il comune di Caloveto che ha provocato il ferimento di un operaio. L'incidente è avvenuto nel cantiere dell'area sottostante il ponte di ferro lungo la statale 531 che sta ospitando i lavori di realizzazione della nuova condotta irrigua del consorzio di bonifica. Per come si apprende, nel corso delle normali attività lavorative, un tubo di notevoli dimensioni che doveva essere utilizzato per la realizzazione della nuova condotta, è scivolato dalla sua postazione andando a colpire in maniera violenta alcuni operai e ferendone in particolare uno. Il lavoratore in questione ha riportato lesioni ad una gamba e a quanto pare sembra che gli sia stata riscontrata la rottura del femore. Subito è scattata la macchina dei soccorsi e sul posto è giunta un'ambulanza del suem 112, mentre è stato chiamato ad intervenire anche il servizio dell’elisoccorso, benchè per fortuna le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi del previsto. L'operaio è stato stabilizzato già sul posto, ricevendo le prime cure dal personale sanitario per poi essere trasferito nella nosocomio di Rossano per ulteriori accertamenti e anche per le relative cure mediche. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri della stazione di Cropalati che hanno avviato le relative indagini.