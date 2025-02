Montalto invasa dai rifiuti, discariche in molte località

Gli incivili non demordono e continuano a deturpare il territorio di Montalto Uffugo. Diverse strade sono assediata dall’immondizia, dalle discariche abusive e dai cumuli di rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi e tossici. Una città continuamente violentata da questa inciviltà che non si arresta, nonostante le misure di intervento prese dal Comune per contrastare tale fenomeno, quali bonifiche, controlli serrati e multe salate. I lanci selvaggi di spazzatura e l’abbandono dei rifiuti, purtroppo persistono. A lamentarsi della situazione, sono proprio i residenti delle zone più colpite, quali le frazioni di Taverna, Settimo, Sant’Antonello, Mavigliano, Coretto. Zone che sono diventate delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Ad allarmare molto, in questi giorni, sono, però, le condizioni in cui versa via delle Industrie, dove cumuli di rifiuti abbandonati indignano i cittadini.

Buste, cartone, bidoni di olio e tanto altro materiale di scarto, adesso, fa da cornice a questo luogo che è l’arteria principale della zona industriale montaltese. «Questa strada dovrebbero chiamarla "Viale della Discarica" – spiega un gruppo di residenti – perché in realtà questo è diventata. Buste, anche elettrodomestici, per non parlare della plastica, dello scatolame vario. Dire che sono incivili e balordi è tempo sprecato. Invitiamo a chi di dovere ad andare a visionare, a constatare, a giudicare e a riflettere su questo degrado.

Un suggerimento – concludono – è utilizzare delle video camere mobili e una volta beccati farli raccogliere con i propri mezzi». Ci si appellano, dunque, ancora una volta, a chi di competenza per ripulire i luoghi di via dell’Industrie e delle altre zone inquinate. Richiesta che non sfocia nella polemica, al contrario nella speranza di soluzioni definitive e nella collaborazione tra Comune e cittadini.