Cassano, Graziadio nuovo coordinatore del circolo locale di Fratelli d'Italia

Si è svolto con grande partecipazione e unità il congresso del Circolo di Fratelli d’Italia del Comune di Cassano All’Ionio, durante il quale Giuseppe Graziadio è stato eletto per acclamazione nuovo Coordinatore del Circolo. Il congresso è stato presieduto da Maurizio Castrovillari, membro del Coordinamento provinciale di Cosenza, che ha garantito lo svolgimento regolare dei lavori.

Il rinnovo del circolo Cassano Sybaris arriva in un momento cruciale per il partito, alla vigilia delle prossime elezioni comunali. Un momento significativo che vedrà gli elettori e le elettrici recarsi alle urne per il rinnovo del consiglio comunale. Fratelli d’Italia intende far sentire la propria voce, presentando proposte concrete e portando avanti le proprie idee per il futuro del Comune di Cassano All’Ionio.