Bimbi maltrattati: i carabinieri di Paola analizzano i cellulari degli indagati

I telefoni cellulari della mamma e del compagno dei due bambini, nonché della nonna materna sono stati sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di Paola. Serviranno a fornire ulteriori dettagli nella vicenda dei presunti maltrattamenti ai due fratellini ricoverati a Cosenza. Si cercano conferme in quel quadro indiziario che ha portato all’emissione di misure cautelative per gli indagati: alla mamma è stato applicato il braccialetto elettronico ed è stata raggiunta dal divieto di avvicinamento ai piccoli (quest’ultimo applicato anche alla nonna), mentre il compagno è finito diritto in carcere.

Il 34enne indagato e arrestato per i maltrattamenti ai bambini che sono in cura all’Annunziata si è macchiato di reati, che se confermati, sono gravissimi. Avrebbe procurato in tempi diversi fratture e lesioni ai fratellini di due e tre anni e mezzo. Il 34enne anni fa era scampato alla morte, un cugino dopo un diverbio cercò di ammazzarlo. Una gioventù inseguendo falsi miti e violenze. Un tentativo di recupero, anni fa, non riuscito. Poi i problemi con la droga e di recente quell’avvicinamento a quelle organizzazioni criminali che hanno finito per riscrivere il percorso generazionale già complesso per la vicinanza familiare all’ex boss Mario Serpa. Sui social il suo profilo si apre con una A cerchiata, simbolo dell’anarchismo. Oggi (lunedì 10 febbraio) dovrà comparire davanti al Gip.