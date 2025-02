Cetraro, arrestato Luca Occhiuzzi: era latitante dal settembre 2022. Gambizzò un buttafuori a Belvedere Marittimo

Stamattina i carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno arrestato Luca Occhiuzzi, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catanzaro. L'uomo era ricercato per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, nonché per estorsione e lesioni personali, sempre con l'aggravante mafiosa.

Occhiuzzi si era sottratto all’arresto sin dal 15 settembre 2022, quando l'ordinanza era stata eseguita nei confronti di altri quattro indagati. L’indagine, condotta dai Carabinieri di Scalea e Paola sotto il coordinamento della DDA di Catanzaro, riguardava un episodio avvenuto nel giugno 2021: il tentato omicidio di un buttafuori di un locale notturno a Belvedere Marittimo, che si era opposto a una richiesta estorsiva da parte di Occhiuzzi e altri tre complici, i quali pretendevano di consumare alcolici senza pagare.

Le autorità hanno ritenuto che i reati siano stati commessi sfruttando l’intimidazione tipica delle organizzazioni mafiose. Dopo oltre due anni di latitanza, Occhiuzzi è stato localizzato e arrestato in un’abitazione del centro storico di Cetraro, grazie alle indagini coordinate dalla DDA di Catanzaro.