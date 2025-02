Cosenza, è giallo l'inseguimento dei carabinieri nei confronti di un giovane nella notte del festival

Momenti di concitazione quelli avvenuti nella tarda serata di sabato nel centro cittadino arbëresh, allorquando poco prima della mezzanotte il rumore assordante delle sirene spiegate ha messo in allarme la comunità che ha visto piombare all’improvviso tre pattuglie dei Carabinieri per un possibile caso delinquenziale per il quale sono ancora in corso serrate indagini. Molte persone, che stavano guardando in tv l’ultima serata del Festival di Sanremo, vista la presenza del maestro Stefano Amato spezzanese e direttore d’orchestra della canzone di Brunori sas, sono state richiamate dall’allerta e si sono affacciate dalle finestre o scese per addirittura per strada. Secondo quanto filtrato sembra che l’attenzione dei militari fosse concentrata verso un giovane del posto che si sarebbe dato alla fuga dopo aver commesso qualche reato al momento non emerso ma sul quale stanno indagando a 360 gradi gli uomini della Compagnia di San Marco Argentano. Difatti, secondo le testimonianze d’alcuni passanti il soggetto, vistosi braccare dalle volanti dell’Arma si sarebbe dato alla fuga tra i vicoli del centro storico inseguito a piedi ed a breve distanza da un carabiniere, quasi come se fosse la scena d’un film. Restano, al momento, ignote le cause dell'inseguimento così come non è dato sapere se il giovane è stato portato presso la locale Stazione per essere trattenuto o meno. È molto probabile che nel corso delle prossime ore emergeranno nuovi e più approfonditi particolari. È certo però che l’arrivo degli uomini della Benemerita su tre distinte auto di servizio, evidentemente allertati da qualcuno, ha certamente allarmato la popolazione creando momenti di panico ma soprattutto di curiosità per capire cosa fosse accaduto.