Paura a Rende, si ribalta una cisterna contenete gas: allontanate alcune famiglie residenti in contrada Lecco

Momenti di apprensione in via Diaz, la zona industriale di contrada Lecco di Rende, dove in serata una cisterna contenente contenente circa 10.000 litri di gas Gpl si è ribaltata. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso dall’incidente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo di una squadra specializzata del nucleo LPG/NBCR da Catanzaro, necessaria per effettuare il delicato travaso del gas. Per precauzione, alcune famiglie residenti nelle vicinanze sono state temporaneamente allontanate e sono state chiuse al transito le vie limitrofe alla zona del sinistro.

Al momento non si riscontrano fuoriuscite di gas, ma solo perdita di gasolio per autotrazione. Le operazioni di messa in sicurezza e di travaso del gas sono ancora in corso. Indagini in corso sulle cause del ribaltamento.