Rassegna stampa 17-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Illeciti sui contributi europei, la Calabria mantiene il primato: i dati della Corte dei Conti

- Medici di famiglia, tutto cambia? In Calabria la riforma “divide”

- La Cisl alla Regione Calabria: «Più lavoro per frenare l’inverno demografico»

- Calabria, la “solitudine” dei borghi. Algieri (Unioncamere): «Nel 2024 in 18 comuni nessuna nuova impresa»

- Poche cattedre per molti prof, al via le prove: in Calabria 11.843 aspiranti docenti partecipano al concorso

- Mimmo Lucano rilancia: esportare in Europa il “modello Riace”

- La sindaca di Villa San Giovanni: «Accordo tra Comune e Ingv? Germanà non sa di che parla»

- Lettera-denuncia della sorella di Serafino Congi: «A San Giovanni in Fiore non ci si può ammalare»

- La progressiva marginalità di Catanzaro, crisi determinata da molteplici fattori

- Crotone, guerra legale sulla riqualificazione di Capo Colonna