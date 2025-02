Cosenza, videosorveglianza operativa su Corso Mazzini e viale Mancini

Il “grande fratello” che vigila sulla nostra città allarga la sua rete. L’amministrazione comunale ha infatti ricevuto contributi ministeriali per un totale dei circa 500mila euro per installare telecamere in alcuni punti dell’isola pedonale di corso Mazzini e di viale Mancini. Parte degli interventi sono stati già completati, altri sono in itinere. Fanno parte del Programma operativo complementare #Legalità#2014-2’-Asse 2-Linea di azione 2.1 per la sicurezza pubblica e stradale sul territorio comunale.

Risale allo scorso settembre la comunicazione della Prefettura a Palazzo dei Bruzi individuato insieme ad altri Enti come potenzialmente beneficiario di finanziamento per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, purché non sovrapponibili con quelli realizzati precedentemente con altri fondi (sia europei che nazionali) negli ultimi cinque anni e la sostituzione di impianti esistenti finanziati con fondi sia europei sia nazionali nell’ambito di progetti conclusi oltre i precedenti cinque anni.