25 Aprile a Cosenza, cori per Papa Francesco e per la pace: “Palestina libera!” FOTO

Corteo antifascista a Cosenza in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Alcune centinaia di persone hanno sfilato lungo le vie del centro cittadino, scandendo slogan per la pace e per la "Palestina libera". Presenti alla manifestazione rappresentanti della Cgil e dell’Unione sindacale di base, di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito socialista italiano e Rifondazione comunista, dell’Anpi e di vari gruppi sociali, insieme a studenti e cittadini. C'é stato anche un applauso corale in omaggio a Papa Francesco. Una festa della memoria, accompagnata da un messaggio: «la Resistenza continua, oggi come allora, nella difesa dei diritti e della Costituzione».

Foto Franco Arena