Lo spaccio di droga nel Cosentino tra messaggi in codice e intimidazioni: 30 misure cautelari I NOMI

Trenta soggetti indiziati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina, marijuana e hashish.

Ad eseguire l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali - emessa dal Gip di Cosenza- i carabinieri della Compagnia di Cosenza. Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura di Cosenza, scaturisce dalle indagini svolte dai militari a seguito dell’arresto in flagranza di un soggetto trovato in possesso di un cospicuo quantitativo droga a San Giovanni in Fiore.

Le investigazioni hanno consentito di delineare il canale di rifornimento dello stupefacente e innumerevoli cessioni di marijuana, hashish, cocaina ed eroina, fatti per i quali sono state ipotizzate numerosissime contestazioni a carico degli indagati.

Intercettazioni telefoniche ed ambientali, videosorveglianza nei luoghi interessati dall’attività illecita, perquisizioni ed appostamenti finalizzati ad acquisire riscontri a quanto emergeva dai dialoghi intercettati, nel corso dei quali gli indagati utilizzavano, quasi sempre, un linguaggio criptico volto a celare la natura illecita degli argomenti trattati ovvero la tipologia, i quantitativi e i prezzi delle sostanze stupefacenti oggetto di vendita.