Cosenza, il cordoglio del sindaco Caruso per la morte del dipendente Danilo Longobucco

Il sindaco Franz Caruso ha espresso il suo più profondo cordoglio dopo aver appreso la notizia della scomparsa del dipendente comunale Danilo Longobucco, 55 anni, in servizio da 30 come responsabile dell'acquedotto del Merone, addetto all'erogazione dell'acqua, al controllo del cloro e alla catena distributiva.

“E' con profonda tristezza – ha sottolineato Franz Caruso -che ho appreso della scomparsa di Danilo Longobucco, una persona generosa, diligente e gran lavoratore. Ben voluto da tutti, la notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato attoniti i suoi colleghi più stretti, ma anche tutta la famiglia del Comune di Cosenza. In questo difficile momento – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio – mi unisco, commosso, al dolore dei suoi familiari ed esprimo la mia più affettuosa vicinanza e quella dell'intera Amministrazione comunale alla moglie e ai suoi due figli. Entrato al Comune il primo marzo del 1995 – ha aggiunto il primo cittadino – Danilo Longobucco, seguendo le orme paterne, è stato un lavoratore esemplare, di grande disponibilità, in un settore particolarmente delicato come quello dell'erogazione del servizio idrico comunale”.