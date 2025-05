Cosenza, si chiude il congresso dell'Unione sindacale territoriale Cisl: Sapia riconfermato alla segreteria generale

Si è conclusa la due giorni del 12mo congresso Ust Cisl Cosenza, un importante momento di democrazia interna, confronto e proposta, sul tema “Lavoro, partecipazione e responsabilità sociale per rigenerare il territorio - Il Coraggio della Partecipazione”.

I lavori, condotti dal segretario generale Usr Cisl Calabria Giuseppe Lavia, hanno visto la partecipazione di delegati, autorità e ospiti, sono stati aperti dal segretario generale Ust Cisl Cosenza Michele Sapia, mentre il segretario confederale Cisl Mattia Pirulli ha tracciato le conclusioni della prima giornata. Il congresso, chiaramente ispirato alla proposta di legge sulla partecipazione promossa dal segretario generale uscente della Cisl, Luigi Sbarra, e sostenuta dalla Segretaria nazionale CISL, Daniela Fumarola, ha rappresentato un’importante occasione per riaffermare la centralità del lavoro, della democrazia economica e del protagonismo dei lavoratori nei processi decisionali delle imprese e dei territori.

Una relazione apprezzata dalla platea, quella di Michele Sapia che ha toccato i vari temi di un’attività sindacale impegnata nei diversi settori: “In un’area come la provincia di Cosenza, dalle forti potenzialità non ancora espresse, le questioni del lavoro, sicurezza e partecipazione sono di assoluta centralità. È dovere di un sindacato riformista, autonomo e responsabile come la CISL, in questo territorio, incidere positivamente e con protagonismo sui grandi temi: infrastrutture, inclusione sociale, sanità pubblica, scuola, lotta alla criminalità organizzata, cura del territorio, conciliazione tra lavoro umano e intelligenza artificiale, parità di genere, tutela di famiglie e popolazione anziana. La CISL di Cosenza, ha concluso Michele Sapia, con l’attività sindacale, le Federazioni territoriali, le Associazioni e la rete dei Servizi, continuerà a essere protagonista, radicata tra le persone, per costruire una comunità più giusta, solidale e capace di guardare con fiducia al futuro”.

Nella sua relazione il Segretario Confederale CISL Mattia Pirulli ha ricordato il prossimo ed imminente compleanno della CISL, che “celebrerà un’importante occasione di riflessione e di impegno. Una data che non rappresenta solo un traguardo, ma una continua spinta verso il futuro, verso l’evoluzione e il miglioramento”. Partendo dalla situazione internazionale Pirulli ha puntualizzato i temi prioritari del nostro paese. Infine, Matteo Pirulli ha chiuso il suo intervento facendo riferimento a un concetto fondamentale per il futuro del sindacato: il confederalismo forte. L’idea di lavorare insieme, tra categorie e sindacati, per costruire un disegno comune che porti all’unità. Secondo Pirulli, solo con una forte coesione il sindacato potrà affrontare le difficoltà esterne e portare a casa risultati significativi per i lavoratori. Ha ricordato che ognuno di noi ha scelto di far parte della Cisl “non solo per il presente, ma per un futuro migliore, auspicando che questo congresso possa rappresentare una rinnovata occasione di coesione”.