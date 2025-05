Minacce e violazione del divieto di avvicinamento: arrestato 37enne a Paola

È finito in manette un 37enne originario di Cetraro, ma residente all’estero, arrestato a Paola dai carabinieri per atti persecutori e violazione delle misure cautelari a cui era sottoposto. L’uomo, già destinatario del divieto di avvicinamento alla ex compagna e di accesso alla provincia di Cosenza, è stato fermato sabato sera nei pressi della stazione ferroviaria di Cittadella del Capo, poco dopo il suo rientro in Calabria.

L’allarme è scattato quando la vittima, l’ex compagna dell’uomo, ha ricevuto una videochiamata durante la quale è stata minacciata di morte. Preoccupata, ha immediatamente avvisato i Carabinieri. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era appena atterrato in un aeroporto calabrese, violando apertamente le misure restrittive imposte dall’autorità giudiziaria.

Grazie alla tempestiva segnalazione e all’efficace coordinamento tra i militari della Stazione di Cittadella del Capo e i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paola, è stato possibile rintracciarlo in breve tempo ed evitare gravi conseguenze.