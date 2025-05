Autonomia differenziata, pro e contro. Il libro di Antonio Ricchio presentato alle 5 classi del Liceo Fermi Brutium di Cosenza

L’autonomia differenziata dell’art. 116 della Costituzione nella lettura del libro “Colpo allo Stato” di Antonio Ricchio è stato il tema di un incontro-dibattito dal titolo “Autonomia differenziata, i pro e i contro” che si è tenuto oggi alla Biblioteca nazionale di Cosenza, voluto dalla prof.ssa Rosita Paradiso, dirigente del Liceo Fermi-Polo Brutium di Cosenza e che ha coinvolto autorevoli relatori.

Ad aprire i lavori l’intervento di Maria Locanto, vicesindaca della città dei Bruzi. Oltre all’autore, sono intervenuti Mons. Giovanni Checchinato arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, il prof Antonio Viscomi dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e il prof Giampaolo Gerbasi dell’UNICAL, con cui hanno interagito gli studenti dell’ITE – Istituto Tecnico Economico. La cultura autonomista di una “Nazione regionale in una Nazione” che non vuole esprimere una crociata contro lo Stato ma, semmai, la multi-level governance dei nostri tempi in funzione dell’efficienza amministrativa, è stata motivo di accurata riflessione. Ci si è interrogati sull’evoluzione del regionalismo e su cosa si intenda per regionalismo asimmetrico. Il combinato normativo degli articoli 2,3,5 e 117 della Costituzione ha consentito di ben inquadrare, in nome di una cittadinanza unitaria, il riferimento ad uno Stato che i costituenti hanno voluto regionale e sociale. Il possibile impatto regressivo è stato confrontato con la Riforma del Titolo V e, da qui, la considerazione dell’universalità e effettività dei diritti fondamentali, percorso questo che per intero sposa una disciplina deputata, in prima linea, a educare ai valori con i valori, quale è l’Educazione civica. La consapevolezza e il senso della partecipazione sono stati poi ben evidenziati come momento attuale, per come espressi dalle tante domande poste da studentesse e studenti, protagonisti della giornata. Una giornata che ha visto gli studenti avvicinarsi al mondo istituzionale e confrontarsi su temi importanti che promuovono la partecipazione alla vita civica e sociale.