L'Anas partecipa alla terza edizione del campus dedicato alla sicurezza stradale a Diamante

Si è tenuta a Diamante (CS) la 3°edizione del Campus della Sicurezza Stradale, promossa dall’associazione ForSICS–SICurezza Stradale in collaborazione con il Comune. All'evento presenti 25 'Experience point' dedicati ad adulti, ragazzi e bambini con l’obiettivo primario di diffondere una cultura consapevole della sicurezza su strada e contribuire attivamente alla riduzione del numero di incidenti. Questa edizione del Campus è stata dedicata alla memoria di Ilaria Sollazzo, storica e appassionata dell'associazione ForsSICS tragicamente scomparsa il 2 ottobre 2022, vittima di femminicidio. Anas era presente come partner dell’evento con due stand con il proprio personale, partecipando nel corso della giornata alle molteplici iniziative in favore della diffusione delle norme del Codice della strada per la prevenzione degli incidenti, in particolare con attività dedicate agli alunni delle scuole primarie.

I bambini si sono dimostrati particolarmente attenti e sensibili alle tematiche trattate, in particolare in materia di incidentalità stradale, salvataggio degli animali su strada e sulle mansioni dei cantonieri. Nella fase finale della manifestazione, il Responsabile Area Gestione Rete Anas Calabria Arch. Domenico Curcio ha partecipato al seminario di approfondimento tecnico-scientifico, all’interno dello spazio MUSEO DAC, dal titolo “La gestione della sicurezza di infrastrutture stradali esistenti: prospettive ed esperienze a confronto”, organizzato dal DINCI, referente il prof. Rosolino Vaiana, in sinergia con l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cosenza per il rilascio di Crediti Formativi Professionali per i partecipanti iscritti ai due enti. La sicurezza stradale è una priorità assoluta per Anas (Gruppo FS Italiane), che continua a investire risorse significative e ad adottare strategie innovative per rendere la rete viaria sempre più sicura per tutti gli utenti.