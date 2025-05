Stipati sui treni come sardine, viaggi-odissea per i pendolari di Cosenza

L’orario estivo dei treni entrerà in vigore tra un mese. Nessuna novità di rilievo sulle tratte cosentine se si esclude l’attivazione solo per il periodo estivo delle corse tra Sibari, Crotone e Catanzaro. Per i pendolari si prospettano i soliti disagi e le solite criticità. L’auspicio è che non si ripetano episodi come quelli dello scorso weekend quando tra escursioni del primo maggio e festa di San Francesco a Paola ne abbiamo viste di cotte e di crude. Il racconto di alcuni cosentini che si trovavano sul treno 5696 delle ore 6.23 da Cosenza a Reggio Calabria è emblematico.

