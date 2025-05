Terminati i lavori al canile comunale di Cosenza, una struttura più sicura e accogliente

Tutto pronto per la riapertura del canine comunale, situato in contrada Erbicello a Donnici. Terminato il primo restyling, l’amministrazione, adesso, attende dei finanziamenti regionali per offrire un tocco ancora più accogliente alla struttura. Approvato durante una seduta di giunta, infatti, il progetto esecutivo.

Molto, comunque, è stato già fatto in queste settimane, grazie ai lavori portati a compimento dall’esecutivo targato Franz Caruso attraverso il settore della manutenzione. La chiusura temporanea, stabilita insieme all’Asp, si è resa necessaria, appunto, per rendere più confortevole l’ambiente e maggiormente sicuro, data pure l’installazione delle telecamere di videosorveglianza.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale