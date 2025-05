Castrovillari, nuova falla nel collettore fognario

Nuova perdita per il collettore fognante del Canal Greco. Sono quasi 5.000, infatti, i giorni di stallo che stanno accompagnando la vita di una parte dei domiciliati del centro storico, ormai quasi silenziati difronte ad una serie di problematiche che non sono state affrontate e risolte col piglio dell'emergenza. Problematiche che, viste le pezze sistemate nel corso degli anni, aumentano la distanza tra il Centro storico della Civita e il centro cittadino di via Roma e corso Garibaldi. Si tratta di temi molto delicati. Temi che prestano il fianco della città a tutta una serie di emergenze saldate al dissesto idrogeologico presente nei vari livelli del Canal Greco e nella valle dal fiume Coscile. Il cattivo funzionamento della stazione di sollevamento – si trova difronte alla Basilica minore di San Giuliano – produce la fuoriuscita di un misto fognante che, attraverso un rudimentale canale di “sicurezza”, si getta direttamente nel fiumicello del Canal Greco. Il problema – vecchio di oltre 13 anni – stabilisce l'esistenza di un allarme che bisognava spegnere in tempi non sospetti.

