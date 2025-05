Corigliano Rossano, polemiche sulla gestione degli impianti sportivi

«Due pesi e due misure nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi della città». La denuncia e la polemica verso l’amministrazione comunale e verso il sindaco Stasi (che risponde su post esibendo foto del Brillia) giunge dal consigliere comunale di minoranza di centrodestra, Piero Lucisano, che pone anche l’attenzione sulla situazione che caratterizza l’impianto sportivo del Brillia dell’area urbana di Corigliano i cui lavori rendono impossibile l’utilizzo per la squadra di calcio di Corigliano, con pesante pregiudizio per lo svolgimento delle partite e per gli allenamenti. Su questa problematica, nel pomeriggio, mentre sui social si moltiplicavano le reazioni sull’uscita di Lucisano, è intervenuta anche la consigliera comunale della stessa coalizione di centrodestra, Pasqualina Straface che in merito alle condizioni del polo sportivo del Brillia ha fatto presente che sarebbe “abbandonato al degrado”.

