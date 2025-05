Leone XIV e il blitz in Calabria, tra le agostiniane di Rossano è sempre padre Robert

La Calabria ha già accolto una visita dal nuovo pontefice. Era il giugno del 2019 quando padre Robert, come lo ricordano ancora le suore agostiniane del monastero di Rossano, giunse in città per benedire e aprire quello che è l’unico monastero di Sant’Agostino in terra calabra. Fu proprio lui infatti a suggerire al vescovo dell’epoca monsignor Marcianò, che aveva invitato le monache agostiniane ad insediarsi in questo lembo di Calabria, di mettere a disposizione una struttura dell’arcidiocesi in attesa della costruzione del nuovo monastero che oggi in realtà. E ieri con emozione le monache agostiniane hanno ascoltato pronunciare quel nome a loro tanto caro. «Seguire in diretta l’uscita sulla loggia delle benedizione del Papa Leone XIV che ancora noi agostiniane chiamiamo padre Robert è stata un’emozione immensa».

