Tentata truffa a una anziana di Castrovillari, arrestato un giovane campano

Le intense campagne di sensibilizzazione dell’Arma contro le truffe agli anziani producono importanti risultati, come dimostrato dall’arresto di ieri pomeriggio di un giovane campano, operato dai Carabinieri di Castrovillari nel centralissimo Corso Garibaldi.

Sono le 17:30 e un’anziana signora riceve una telefonata da un sedicente carabiniere: l’uomo spiega alla donna che il proprio figlio aveva poco prima investito un passante e che era necessario risarcire il danno con alcune migliaia di euro, da consegnare ad un collaboratore che sarebbe passato di lì a poco presso la sua abitazione.

La signora però – anche in ragione di analoghi fatti accaduti tempo fa alla zia, allorquando sempre i carabinieri riuscirono ad arrestare altro presunto truffatore - comprende immediatamente ciò che sta succedendo e sta al gioco: si finge preoccupata per le sorti del figlio mentre allerta i carabinieri che si nascondono nella propria casa.

Poco dopo infatti un truffatore – caduto lui questa volta nell’abile “trappola” dell’anziana – entra in casa e, subito dopo aver ricevuto i soldi dalla donna, viene immediatamente bloccato dai militari.

È evidente come l’acume della signora e i numerosi eventi di sensibilizzazione abbiano consentito di evitare il peggio.

L’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per tentata truffa aggravata, tradotto in carcere e in attesa di convalida.